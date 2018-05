2018/05/03 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأميركية، دانا وايت، الخميس، أن نحو 5000 عسكري أميركي يتمركزون في سوريا والعراق.

وقالت وايت في مؤتمر صحفي، إن “عدد أفراد قواتنا في سوريا والعراق نحو 5 آلاف، هذا رقم تقريبي”، رافضة الإفصاح عن عدد العسكريين في كل من هاتين الدولتين، وفقا لوكالة “سبوتنيك”.

وتقول الولايات المتحدة إن وجودها في العراق وسوريا هو لمواصلة الحرب ضد “داعش”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الأميركية: نحو 5000 عسكري أميركي يتمركزون في سوريا والعراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الأميركية: نحو 5000 عسكري أميركي يتمركزون في سوريا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).