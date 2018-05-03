الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات ستبدأ في 5 ايار الحالي

2018/05/03 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، أن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات النيابية ستنطلق “فعليا” في الخامس من الشهر الجاري، لتامين أكثر من 9000 آلاف موقع انتخابي.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن في مؤتمر صحفي، ان “الخطة الأمنية تنطلق فعلياً في اليوم الخامس من الشهر الجاري، وستقوم بحماية أكثر من 9000 […]

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