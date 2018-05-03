عالم أسترالي يلجأ إلى سويسرا طلبا للموت

2018/05/03 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قرر العالم الأسترالي، ديفيد غودول (104 أعوام)، السفر إلى سويسرا للخضوع لعملية القتل الرحيم.

وتفيد صحيفة The Australian بأن العالم قرر إنهاء حياته هناك، لأن القانون في ولاية فكتوريا يسمح بالموت الرحيم، بيد أنه يشمل فقط المرضى الميؤوس من حالتهم الصحية، وهو لا يعاني من مرض عضال، إلا أنه لا يرغب بالعيش مع عدة أمراض يعاني منها وتؤثر في نوعية حياته.

وقد وافقت بازل السويسرية على استقبال العالم وتلبية رغبته في الموت الرحيم، وقد جمع له نشطاء اجتماعيون 15 ألف دولار، وفي شهر ايار الجاري سيخضع للعملية.

يذكر أن العالم غودول، خبير في جغرافيا النباتات والإحصائيات البيئية، ويحمل لقب بروفيسور في جامعة إيدي تموين في بيرث.



وقد أثار قرار رئاسة الجامعة، قبل سنتين، إحالته على التقاعد ردود فعل غاضبة حول العالم، ما اضطر إدارة الجامعة إلى إعادة النظر بقرارها تحت الضغط العالمي، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.



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