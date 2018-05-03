تحرير فتاة ايزيدية واعتقال مجموعة من خاطفيها في كركوك

2018/05/03 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة كركوك، الخميس، بتحرير فتاة ايزيدية كانت مختطفة من قبل تنظيم "داعش" واعتقال عدد من خاطفيها بعملية امنية في المحافظة.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "القوة فتحت تحقيقاً لمعرفة معلومات عن الجماعة الارهابية التي كانت بحوزتها الفتاة الايزيدية".

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