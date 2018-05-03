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انطلاق فعاليات مهرجان ايام كربلاء الدولي للمسرح
2018/05/03 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اطلقت شعبة المسرح المعاصر التابعة الى العتبة الحسينية المقدسة فعاليات مهرجان ايام كربلاء الدولي للمسرح بنسخته الاولى وبحضور رسمي واكاديمي .وقال رئيس المهرجان علاء حسين الباشق :" لابد من الارتقاء بالساحة الفكرية والثقافية لذا بادرت العتبة الحسينية على اقامة مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح والذي سيستمر لخمسة ايام بواقع ستة عروض مسرحية متنوعة ما بين عراقية وعربية .واضاف :" المهرجان شهد إقبالا واسعا من قبل المختصين والأكاديميين بهذا الشأن من خارج العراق وداخله وأن المهرجان هو فضاء حر للجميع لنحلق بأفاق المسرح الانسانية اللامتناهية مشيرا الى ان هناك مشاركات من فرق مسرحية من عدة دول عربية منها سوريا ولبنان ومصر وعمان وتونس والسعودية فضلا عن العراق .

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