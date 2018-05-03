انجازات الجودو في تونس تعيد الحياة لالعاب الشرطة (تقرير فيديوي)

2018/05/03 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:تثمينا للانجاز الكبير الذي حققه منتخب الشرطة للجودو في بطولة الشرطة العربية التي اختتمت موخرا في تونس اقام اتحاد اللعبة موتمرا صحفيا للتعريف بكواليس البطولة وما حققه الابطال في المنافسات.

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لقب نجم البطولة كان من نصيب البطل العراقي علي حسن الذي تمكن من تقديم افضل العروض امام ابطال من قارتي اسيا وافريقيا وحقق مداليتين ذهبيتين في انجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات منتخباتنا الوطنية.حيث ان تحقيق المركز الثاني في البطولة العربية اعاد الروح لاتحاد الشرطة الذي كان يعاني موتا سريريا قبل هذه المشاركة التي فتحت له افاقا واسعة باعادة النهوض بجميع الرياضات الاخرى التي تنضوي تحت لواء هذا الاتحاد.

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