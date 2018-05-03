🔴 صلاح عن عدم التسجيل في روما: احتفظت بها للنهائي

2018/05/03 | 21:10

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هاي كورة – قال نجم المنتخب المصري وجناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح :”لم أسجل في مباراة الإياب أمام روما ؟؟ ربما احتفظت بتلك الأهداف لمباراة النهائي أمام ريال مدريد -ضاحكاً-“، مُضيفاً :”أحاول مساعدة فريقي سواء في البريمرليج أو دوري الأبطال فهذا هدفي دائماً وأعتقد أننا قدمنا موسماً رائعاً”.

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