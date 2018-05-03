البدري يعترض على حكم مباراة الترجي ويوضح سبب قيد باكا

2018/05/03 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أوضح حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، سر اعتراضه على الحكم السنغالي ملان ديديه الذي سيدير مباراة القلعة الحمراء أمام الترجي، مساء الجمعة.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي للقاء: "الأسباب واضحة، هذا الحكم أدار مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب ربع نهائي البطولة العام الماضي ولم يكن موفقاً، كان من أحد أسباب نهايتها بالتعادل".

وأردف: "بمجرد ما علمنا اسم الحكم، أبدينا اعتراضنا عليه، أتمنى أن يكون اختياره موفقاً من الاتحاد الأفريقي ويدير المباراة بشكل جيد، واختياره مجرد مفارقة".

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي مساء الغد في إطار افتتاح مباريات الفريقين، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحول ضم الجنوب أفريقي باكماني لقائمة الأهلي قال البدري: "قيد باكا، قد يراه البعض مفاجأة، ولكنه لاعب جيد ويمتلك سرعات وقدم لقاء جيد أمام الأسيوطي".

واختتم قائلاً: "كل اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباراة وتحقيق الفوز".

يُذكر ان الأهلي يتواجد في المجموعة الأولي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، برفقة كلاً من الترجي التونسي، وتاونشيب البوتسواني، وكمبالا سيتي الأوغندي.





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