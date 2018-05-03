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#هيام محمود - Imagine .. دقيقة ..
2018/05/03 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيام_محمود مطلوب منك دقيقة فقط ( تتخيّل ) فيها ما سأقول , أَضَعْت آلاف الدقائق فيما لا يَعني أكيد ..

أطلبُ منك أن تُضيع معي دقيقةً إضافيةً لنْ تَضرّك في شيء ..

أكيد أيضا .

سأُساعِدك بالقول أني أسطيع أن أَتخيّلَ دقيقةً أني "أطوف بالكعبة في حجٍّ أو عمرةٍ" أو أنِّي "أُصلي شكرًا للرب قبل الأكل" أو "أمام ذلك الحائط" , هي أشياء مستحيلة الحدوث معي لكني أستطيع تخيلها لِـ ..

دقيقة .1 - عن العلمانية :م......

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