هيام محمود - Imagine .. دقيقة ..

2018/05/03 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيام_محمود مطلوب منك دقيقة فقط ( تتخيّل ) فيها ما سأقول , أَضَعْت آلاف الدقائق فيما لا يَعني أكيد ..أطلبُ منك أن تُضيع معي دقيقةً إضافيةً لنْ تَضرّك في شيء ..أكيد أيضا .سأُساعِدك بالقول أني أسطيع أن أَتخيّلَ دقيقةً أني "أطوف بالكعبة في حجٍّ أو عمرةٍ" أو أنِّي "أُصلي شكرًا للرب قبل الأكل" أو "أمام ذلك الحائط" , هي أشياء مستحيلة الحدوث معي لكني أستطيع تخيلها لِـ ..دقيقة .1 - عن العلمانية :م......

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