🔴 كوستا في أرسنال .. بالتخصص

2018/05/03 | 23:10

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هاي كورة – سجل نجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني، دييجو كوستا هدفه الرابع في شباك أرسنال في المواجهة السابعة التي يخوضها أمام الجانرز طوال مسيرته مع جميع الفرق التي ارتدى قمصانها.

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