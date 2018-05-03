الإصابات تضرب دفاع ووسط ريال مدريد قبل الكلاسيكو

2018/05/03 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يواصل فريق ريال مدريد استعداداته من أجل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في الكلاسيكو، بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري الأسباني.

ريال عاد للتدريبات اليوم الخميس، بعد تأهل الفريق الصعب لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بايرن 4/3 بمجموع مباراتي نصف النهائي.

صحيفة "as" الأسبانية أكدت أن الثنائي إيسكو وفاران قد لا يشاركا بشكل أساسي في الكلاسيكو لعدم جاهزيتهما بدنيا.



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إيسكو شارك في التدريبات، ولكنه لازال يعاني من آلام في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها بمباراة الذهاب أمام بايرن.

وأما فاران فلم يظهر في المران لإصصاببة أخرى في القدم، مما يؤكد ضعف ظهوره في الكلاسيكو ومشاركة ناتشو بدلا منه.

وتضاف هذه المشاكل لأزمة أخرى بإصابة داني كرفخال في أوتار الركبة وعدم تعافيه، وهو ما قد يدفع المدرب زين الدين زيدان للاعتماد على المغربي أشرف حكيمي.

ووفقا لما نشرته بعض التقارير الصحفية، فإن اللاعب المخضرم أصبح على اعتاب نادي تشونجكينج دانجداي، بمجموع صفقة تصل لـ81 مليون يورو على 3 سنوات.





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