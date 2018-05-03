حسن محسن رمضان - الإشكالية الإسلامية في مواجهة التجديد

2018/05/03 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_محسن_رمضان كل الأديان، وبلا استثناء، تحمل في رحمها بذرة إشكاليتها مع الواقع الإنساني الذي تخاطبه.فالمعايير الأخلاقية والتشريعية التي تتجلى من خلال أقوال وأفعال ونصوص آلهتها وأنبيائها دائماً تخاطب واقع إنساني هي تفترض فيه الثبات المطلق وعدم التغيّر حتى الوصول إلى نقطة "نهاية" هذا العالم بصورة أو بأخرى.هي تخاطب ما تراه أمامها، فقط، من ظروف وممارسات وقناعات ومواضيع صراع، وهي أيضاً تتحدى معايير ثقافية محدد......

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