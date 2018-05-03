2018/05/03 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الجهاز الطبي لكرة فريق الشرطة، ان الاصابة التي تلقاها اللاعب مهند علي مساء اليوم خلال مواجهة فريق الحسين لا تدعو للقلق، ولن تحول دون مشاركته في الوحدات التدريبية المقبلة لكرة القيثارة.وقال عضو الجهاز الطبي عبد الزهرة في تصريح صحفي "بعد اجراء الفحوصات الاولية تبين تعرض مهند علي {ميمي} الى التواء بسيط على مستوى الكاحل لن يتطلب اكثر من راحة لفترة وجيزة".واضاف انه "لزيادة الاطمئنان على الاصابة التي تلقاها {ميمي} سيصار الى اخضاعه الى فحوصات طبية قبيل دورن عجلة الوحدات التدريبية من جديد لمنحه الضوء الاخضر لاستئناف مرانه".وكان فريق الشرطة قد فاز مساء اليوم الخميس على فريق الحسين 3-0 ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز لكرة القدم ليستعيد بذلك وصافة الترتيب من القوة الجوية برصيد 55 بفارق نقطة بينهما وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الزوراء.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة.. إصابة {ميمي} لا تدعو للقلق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة.. إصابة {ميمي} لا تدعو للقلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).