بعد 5 خيبات… كلوب يسعى إلى فك عقدة المباريات النهائية

2018/05/03 | 23:16

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(المستقلة)..خسر يورغن كلوب وفريقه السابق بوروسيا دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا في الدقيقة الأخيرة عام 2013 على يد غريمه بايرن ميونخ، لتبدأ رحلة “النحس” له مع النهائيات.

وبعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ريال مدريد الإسباني، يخوض الألماني كلوب المباراة النهائية السابعة في مشواره التدريبي، وسيحاول خلالها التخلص من “لعنة المباريات النهائية” التي التصقت به في معظمها.



حيث لم يتمكن من الانتصار سوى في مباراة نهائية واحدة، كانت الأولى في مشواره التدريبي عام 2012 مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وهنا قائمة “الذكريات السيئة” ليورغن كلوب، وهي 6 مباريات نهائية، باء معظمها بالفشل:

نهائي كأس ألمانيا 2012

أكمل فريق كلوب السابق، بوروسيا دورتموند، موسمه المبهر بتحقيق انتصار عريض على غريمه بايرن ميونيخ في برلين، وبنتيجة 5-2، ضمت “هاتريك” من البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2013

خسر كلوب ودورتموند النهائي الألماني الخالص في ويمبلي بالدقيقة الأخيرة علي يد الغريم التقليدي بايرن ميونيخ، لتبدأ رحلة “النحس” لكلوب مع النهائيات.

نهائي كأس ألمانيا 2014

كلوب خسر في نهائي كأس ألمانيا أمام بايرن ميونيخ ومدربه الإسباني بيب غوارديولا في برلين.



ورغم انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 0-0، فإن البافاري حسم اللقاء بهدفين في الوقت الإضافي.

نهائي كأس ألمانيا 2015

في موسمه الأخير مع دورتموند، تعرض كلوب لهزيمة “وداعية” أخيرة، هذه المرة على يد كيفن دي بروين ورفاقه في فولفسبورغ، الذين خطفوا اللقب بعد الانتصار بنتيجة 3-1.

نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2016

في موسمه الأول مع ليفربول، تعرض كلوب لهزيمة مريرة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.



المباراة انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يحسمها مانشستر سيتي بالانتصار 3-1 بركلات الترجيح.

نهائي يوروبا ليغ 2016

كلوب استطاع قيادة ليفربول لنهائي أوروبي في موسمه الأول مع الفريق، حيث واجه إشبيلية الإسباني في مدينة بازل السويسرية، ورغم السيطرة والتقدم بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، انهار “الريدز” وخسروا المباراة في الشوط الثاني بنتيجة 1-3.

النهائي السابع

يخوض المدرب الألماني النهائي السابع يوم السبت 26 أيار الجاري أمام ريال مدريد، وهو يطمح في كسر سلسلة “النحس” في المباريات النهائية.

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