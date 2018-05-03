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سوريا تفتتح مشروعا كبيرا لإنتاج الغاز شمال دمشق... وإعادة الإعمار انطلقت
2018/05/03 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افتتحت الحكومة السورية مشروع الغاز شمال دمشق في منطقتي قارة والبريج بخبرات وكفاءات وطنية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا وبتكلفة وصلت في مرحلتها الأولى إلى 9 مليارات ليرة سورية.

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