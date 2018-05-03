مهرجان ايام كربلاء الدولي للمسرح ينطلق بنسخته التجريبية الاولى

2018/05/03 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات مهرجان ايام كربلاء الدولي للمسرح، الخميس، والذي تقيمه العتبة الحسينية بالتعاون مع حكومة كربلاء المحلية، بمشاركة عربية وعراقية، بحضور مسؤولين وفنانين واكاديميين ومهتمين وغيرهم اكتظت بهم قاعة قصر الثقافة والفنون.

افتتح المهرجان بكلمة للجنة المنظمة وللمسؤولين ومن ثم قدمت فرقة مسرحية من سوريا عرضا بعنوان"بل أحياء" معلنة بدء العروض المسرحية الممتدة من 3 - 5 ايار الجاري.

وقال رئيس المهرجان علاء حسين الباشق في تصريح صحفي "اليوم انطلق أيام كربلاء كرنفالا يستمر لخمسة ايام بواقع ستة عروض مسرحية متنوعة ما بين عراقية وعربية".

واضاف أن "لابد من الارتقاء بالساحة الفكرية والثقافية، لذا بادرت العتبة الحسينية على اقامة هذا المهرجان".

وتابع الباشق، ان المهرجان شهد إقبالا واسعا من قبل المختصين والأكاديميين من خارج العراق وداخله.

من جانبه قال سعد البناء احد المشرفين على المهرجان ان "من دواعي الفخر ان يقام مهرجانا دوليآ للفن بمدينة كربلاء".

واضاف ان "اقامة المهرجان جاءت ايمانا بدور الثقافة والفن في خلق مجتمع فعال ومنفتح على جميع الثقافات الاخرى".

واشار البناء الى ان "العمل جار على رفد المسرح بالطاقات الشابة والاعمال الهادفة الملتزمة وفتح افاق فنية جديدة للنهوض بالواقع المسرحي المعاصر".



انتهى/ع

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