التعليم توجه الجامعات باستكمال متطلبات الامتحانات

2018/05/03 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الجامعات كافة باستكمال متطلبات الامتحانات النهائية المقرر انطلاقها في السابع والعشرين من الشهر الحالي وتوفير مستلزماتها اللوجستية.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" الوزير عبد الرزاق العيسى أكد خلال ترأسه اليوم اجتماع هيأة الرأي على أهمية توفير كل المستلزمات التي توفر بيئة مناسبة ومقبولة للطالب لأداء الامتحانات التي من المقرر انطلاقها في السابع والعشرين من الشهر الحالي".وأشار العيسى الى" صلاحية الجامعات بتقديم هذا الموعد ضمن سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة ايام مع مراعاة أن عدد أيام الامتحانات يكون ضعف عدد الدروس".

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