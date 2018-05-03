هل ستكون السعودية ارضاً للنفاق في مسلسل “محمد هنيدي” ؟

2018/05/03 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

انتشرت أنباء مؤخرا، أن أحدث مسلسلات الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، “أرض النفاق”، سيمنع عرضه على الشاشات السعودية، خلال شهر رمضان، لأسباب سياسية.

وكتب الكاتب المصري محمد عبد الرحمن، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن “التلفزيون السعودي يستبعد مسلسل أرض النفاق لـ (محمد هنيدي) من قائمة أعماله الرمضانية بعد حملة على تويتر هاجمت شراء مسلسل يشارك في بطولته كاتب يهاجم المملكة في إشارة لإبراهيم عيسى”.

ولكن بطل المسلسل، محمد هنيدي، نفى ما ذكر في التغريدة، وقال: “مش حقيقي وهيصدر بيان قريب من الشركة المنتجة يوضح التفاصيل”.

​ومسلسل “أرض النفاق” مستوحى عن فيلم كلاسيكي من إنتاج ستينيات القرن الماضي، بذات الاسم، من بطولة فؤاد المهندس، وهو مقتبس عن رواية للأديب المصري الراحل يوسف السباعي.

ويشارك في بطولة مسلسل “أرض النفاق” هنا شيحة، ونجوى فؤاد، وليلى عز العرب، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، ومن بين القنوات العارضة له “أو إس إن” المشفرة.

وتدور أحداث المسلسل، حول اكتشاف بطل المسلسل “مسعود” المغلوب على أمره أمام زوجته، لمتجر يبيع حبوبا تكسب الفرد الكثير من السلوكيات، ومنها الشجاعة والنفاق.



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