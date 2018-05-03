محامي ترامب: كوريا الشمالية ستفرج عن 3 أمريكيين معتقلين لديها

2018/05/03 | 23:35

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اكد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية ستفرج عن 3 أمريكيين معتقلين لديها.

وقال جوليانيو في حديث مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، “لقد أثّرنا في كيم جونغ- أون (زعيم كوريا الشمالية) لدرجة أنه سيطلق سراح المعتقلين الثلاثة اليوم”.

وأشار المحامي، إلى أنه لن يخوض في تفاصيل أكثر حيال إطلاق المعتقلين.

وأوضح جولياني، أن المعتقلين هم: “كيم هاك- سونغ” و”كيم سانغ دوك” و”كيم دونغ شول”، وجميعهم يحملون الجنسية الأمريكية.

يشار أن سلطات كوريا الشمالية اعتقلت في 2015، “سونغ” و”دوك”، والعام الماضي اعتقلت “شول”؛ بتهمة “ممارسة أنشطة تخريبية معادية”.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب زعيم كوريا الشمالية، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد التقارب الذي شهدته علاقات البلدين مؤخراً.

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