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خاص للتغيير.. بالوثائق محافظ صلاح الدين يصدر اوامر تعيينات لأغراض انتخابية دون غطاء قانوني لها.. والحكومة الاتحادية توجه بإلغائها
2018/05/03 | 23:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

خاص للتغيير..

بالوثائق محافظ صلاح الدين يصدر اوامر تعيينات لأغراض انتخابية دون غطاء قانوني لها..

والحكومة الاتحادية توجه بإلغائها

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