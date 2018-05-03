2018/05/03 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص للتغيير..



بالوثائق محافظ صلاح الدين يصدر اوامر تعيينات لأغراض انتخابية دون غطاء قانوني لها..



والحكومة الاتحادية توجه بإلغائها

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