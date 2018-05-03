تويتر يطلق إنذاراً خطيراً لمستخدميه

2018/05/03 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلق تطبيق "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنذاراً خطيراً لمستخدميه.وحث تويتر مستخدميه على تغيير كلمات السر سريعاً بعد تسريب بيانات"..يتبع

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