انطلاق مهرجان ايام كربلاء الدولي للمسرح بنسخته التجريبية الاولى

2018/05/03 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصال الاسدي/ كربلاء:

انطلقت فعاليات مهرجان ايام كربلاء الدولي للمسرح، اليوم الخميس، بمشاركة عربية وعراقية، على قاعة قصر الثقافة والفنون.

وقال رئيس المهرجان علاء حسين الباشق، انه "اليوم انطلق أيام كربلاء كرنفالا يستمر لخمسة ايام بواقع ستة عروض مسرحية متنوعة ما بين عراقية وعربية".

واضاف "لابد من الارتقاء بالساحة الفكرية والثقافية، لذا بادرت العتبة الحسينية على اقامة هذا المهرجان".

من جانبه اكد المشرف على شعبة المسرح المعاصر في العتبة الحسينية سعد البناء ان "اقامة المهرجان جائت ايمانا بدور الثقافة والفن في خلق مجتمع فعال ومنفتح على جميع الثقافات الاخرى".

وبين البناء "ان العمل جار على رفد المسرح بالطاقات الشابة والاعمال الهادفة الملتزمة وفتح افاق فنية جديدة للنهوض بالواقع المسرحي المعاصر".

الفنانون والمثقفون عبروا عن املهم بان تنمو بذرة هذا المهرجان وتكبر وتضم بلدان عالمية كما هو مهرجان النهج ومسرح الطفل.

وشهدت العروض المسرحية إقبالا واسعا من قبل المختصين والأكاديميين بهذا الشأن من خارج العراق وداخله، فيما جائت المشاركات الدولية من بلدان عربية عدة منها مصر وتونس وعمان وسوريا.



انتهى.

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