الاعلام الامني يعلن القبض على 4 عناصر لداعش غرب الموصل

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الخميس، القبض على 4 عناصر لداعش غرب الموصل.
وذكر الناطق باسم الداخلية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فوج الرد السريع الأول ( قوة سوات ) التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على تعاون المواطنين القت القبض على أربعة عناصر خطيرة من عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين قضائياً بعدة جرآئم جنائية والصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب".
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واضاف "تم القبض عليهم في قصبة بادوش وقريتي البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل".
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