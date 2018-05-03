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الاعلام الامني يعلن القبض على 4 عناصر لداعش غرب الموصل
2018/05/03 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الخميس، القبض على 4 عناصر لداعش غرب الموصل.

وذكر الناطق باسم الداخلية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فوج الرد السريع الأول ( قوة سوات ) التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على تعاون المواطنين القت القبض على أربعة عناصر خطيرة من عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين قضائياً بعدة جرآئم جنائية والصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب".

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واضاف "تم القبض عليهم في قصبة بادوش وقريتي البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل".

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