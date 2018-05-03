مقتل وإصابة 26 بمعارك قبالة منفذ حدودي يمني مع السعودية

2018/05/03 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دارت معارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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