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مقتل وإصابة 26 بمعارك قبالة منفذ حدودي يمني مع السعودية
2018/05/03 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دارت معارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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