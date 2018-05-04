ناقوس الخطر أم أجراس العودة ..العراق ينتخب

2018/05/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أحمد أل أبيض

اعزائي تأخرت قليلا عليكم وذلك لاني وددت ان تصل الامور الى خواتيهمالبنان سينتخب بعد غد وبعده بأسبوع العراق سيقرروفِي المنطقة عموما حروب وانتخابات تسير مع بعضوهناك حرب تبدو على الأبواب تنتظر الاذن لتدخلالخيط الذي يربط بيروت ببغداد هو التأثير الايراني على المشهد العام بلبلدين مرورا بدمشق التي سحبت عواصم كبيرة الى حلبة الصراع فيها الذي ينتظر ان نشاهد الجولة الاخيرة منه ومن سيسقط بالضربة القاضيةأن التصعيد الاخير بين اسرائيل وايران له اكبر التأثير على مجرى ونتائج الانتخابات في لبنان والعراقفي لبنان بعد التوافق على قانون النسبية والصوت التمثيلي تحتاج القوى السياسية اللبنانية المصطفة عربيا وإيرانيا الى حشد الجمهور يوم الاقتراع كي تحرم القوى الناشئة من منافستها وخطف عدد قليل من المقاعد النيابية يحرم تلك القوى من الاغلبية وقد يحرمها من الثلث المعطل وفِي العراق على العكس القوى المبتلعة للسلطة والناهبة للوطن بحاجة الى قلة المشاركة كي تحرم القوى الصغيرة من الظفر بعدد من المقاعد النيابيةومن هنا أن العزوف في كلا البلدين يمثل معيارًا أساسيا بتغير النتائج الذي سيؤثر بطبيعة الصراع داخلهما وفِي المنطقة وتبرز أهمية يوم ٥ من مايو و ١٢ منهفإيران وحلفائها في العراق اولا سوف لن يرضوا بنتيجة غير ان تكون الاغلبية لهم وهذه الاغلبية لن تشمل كل القوى الشيعية كل الصدرين والعبادي وهم لن يسكتوا على ذلك وهذا اكبر التحديات التي ستفرزها نتائج الانتخابات ونحن بعشية ليلة الجمعة حيث ينتظر أن تصدر مرجعية النجف العليا بيانا مهما توجه به الناخبين بشرح معاني فتوى المجرب لا يجرب والقوى المشار اليها ستعتبر ذلك اكبر استهداف اليها وهذا ما قد يسهم برفع درجة الاحتقان الشيعي الشيعيكما وان القوى العراقية الاخرى ستنتظر ماذا ستسفر عنه هذه الأحداث المرتقبة ومنها تهديد ترمب الذي جرب بانه ينفذ كل وعوده تهديده بإلغاء الاتفاق النووي عشية الانتخابات العراقية له تحدا كبير وان التصعيد بين ايران من جهة وامريكا وحلفائها العرب من جهة اخرى يبرز أهمية الانتخابات العراقية ومن بعدها اللبانية ان قرار تحجيم الدور الايراني في المنطقة العربية دخل حيّز التنفيذ وان الانتخابات في لبنان والعراق هي جزء من خطة ولكن الساحة الأهم والاخطر هي الساحة العراقية وان ناقوس الخطر الذي يقرع في بيروت تسمع صداه في بغداد وقد ترن أجراس العودة في بغداد لتصل بيروت

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