فنزويلا تعتقل مسؤولين مصرفيين بتهمة المضاربة ضد العملة

2018/05/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أمر المدعي العام في فنزويلا بإلقاء القبض على 11 من كبار المديرين التنفيذيين في أكبر بنك خاص في البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة من أجل السيطرة على التضخم المتزايد.

واتهم "تريك ويليام صعب" في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أعضاء مجلس إدارة بنك"بانيسكو يونيفرسال"، بتسهيل أو إخفاء "هجمات ضد العملة" ، بما في ذلك المضاربة على سعر الصرف وتهريب أموال خارج البلاد.

وأضاف المدعي الفنزويلي أن هؤلاء ألحقوا ضرراً بالغاَ بالاقتصاد الوطني، مشيراُ إلى أنه لا يمكن لأحد، سواء كان مصرفيًا أو تاجرًا، أن يتصرف بهذه الطريقة دون الخضوع للمحاكمة.

ويعتبر "بانيسكو"، أكبر بنك خاص من خلال عدد الفروع والتي تحوي 20% من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد .

وتعاني فنزويلا لعامها الرابع على التوالي من الركود الاقتصادي مع التسارع المتزايد في معدلات التضخم.

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