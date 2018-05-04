2018/05/04 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال اربعة عناصر من "داعش" خطرين في محافظة نينوى.واضاف معن ان "القبض عليهم تم في قصبة بادوش وقريتي البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن اعتقال اربعة "دواعش" خطرين في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن اعتقال اربعة "دواعش" خطرين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).