الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الداخلية تعلن اعتقال اربعة
2018/05/04 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال اربعة عناصر من "داعش" خطرين في محافظة نينوى.واضاف معن ان "القبض عليهم تم في قصبة بادوش وقريتي البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن اعتقال اربعة "دواعش" خطرين في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن اعتقال اربعة "دواعش" خطرين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: وكالة السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ دالاي لاما: دور روسيا في العالم الحديث مهم للغاية بسبب موقعها الجغرافي
⋙ القبض على شخصين ارهابيين في الرمادي
⋙ #أحمد صبحى منصور - هل فى القرآن الكريم إشارة عن جريمة عائشة فى موقعة الجمل ؟ ( 2 من 2 )
⋙ المنتخب السعودي يفسر سبب ترك بيتزي للمعسكر
⋙ الدحيل يصطدم بالسد في نصف نهائي كأس أمير قطر
بالفيديو والصور
⋙ انجازات الجودو في تونس تعيد الحياة لالعاب الشرطة (تقرير فيديوي)
⋙ بالفيديو.. ملعب النجف الدولي جوهرة ملاعب الفرات الأوسط
⋙ بالصور.. العثور على كميات كبيرة من مخلفات داعش في الحويجة
الأكثر شيوعا