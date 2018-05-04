واشنطن تهدد بكين بعواقب نشر أسلحة في بحر الصين الجنوبي

2018/05/04 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الولايات المتحدة أثارت مع الصين مخاوفها المتعلقة بنشر أسلحة في بحر الصين الجنوبي وستكون هناك عواقب قصيرة وبعيدة الأمد على ذلك.

كانت شبكة (سي.إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية ذكرت أمس الأربعاء نقلا عن مصادر على معرفة مباشرة بتقارير مخابرات أمريكية أن الصين نشرت صواريخ كروز مضادة للسفن وأنظمة صواريخ سطح جو في ثلاث من قواعدها في بحر الصين الجنوبي.

ولدى سؤالها عن التقرير قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في إفادة صحفية روتينية “نحن على دراية تامة بالتسليح الصيني في بحر الصين الجنوبي.



طرحنا تخوفاتنا بشكل مباشر مع الصينيين عن ذلك وسيكون هناك عواقب قصيرة وطويلة الأمد”.

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