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🔴 سيتيين : فابيان سيتكيف بشكل أفضل في برشلونة
2018/05/04 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح سيتيين المدير الفني  لريال بيتيس بأن فابيان سيتكيف بشكل أفضل في برشلونة أكثر من الأندية الأخري

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