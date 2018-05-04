2018/05/04 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاي كورة – صرح سيتيين المدير الفني لريال بيتيس بأن فابيان سيتكيف بشكل أفضل في برشلونة أكثر من الأندية الأخري
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 سيتيين : فابيان سيتكيف بشكل أفضل في برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).