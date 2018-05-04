🔴 سيتيين : فابيان سيتكيف بشكل أفضل في برشلونة

2018/05/04 | 00:10

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هاي كورة – صرح سيتيين المدير الفني لريال بيتيس بأن فابيان سيتكيف بشكل أفضل في برشلونة أكثر من الأندية الأخري

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