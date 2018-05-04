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الدحيل يصطدم بالسد في نصف نهائي كأس أمير قطر
2018/05/04 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تأهل السد إلى نصف نهائي كأس أمير دولة قطر بعد فوزه العريض على الخور بأربعة أهداف دون رد في ربع النهائي. وسيواجه السد في نصف النهائي فريق الدحيل المتأهل بفوزه على مضيفه أم صلال بهدف وحيد.

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