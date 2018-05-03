المنتخب السعودي يفسر سبب ترك بيتزي للمعسكر

2018/05/04 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أوضح المنتخب السعودي، سبب مغادرة خوان بيتزي، المدير الفني للأخضر معسكر الفريق والمقام في مدينة ماربيا الإسبانية، اليوم متجهاً إلى الإمارات.

ويقيم المنتخب السعودي، معسكراً في مدينة ماريبا الإسبانية، في إطار المرحلة الرابعة لإعداد الأخضر للمونديال القادم، يتخلله مباراتين وديتين أمام الجزائر، ثم اليونان.

وفسر المنتخب السعودي، سبب مغادرة بيتزي المعسكر اليوم، قائلاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يغادر بيتزي، مساء الخميس إلى الإمارات العربية، لحضور مراسم قرعة كأس آسيا، والتي ستقام مساء يوم غد الجمعة".

وقرر بيتزي منح لاعبي المنتخب السعودي، راحة من التدريبات يوم غد الجمعة، وفقاً للبرنامج الإعدادي المعد مسبقاً.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الجزائري، في مباراة ودية يوم 9 مايو الجاري، ثم المنتخب اليوناني يوم 15 من الشهر ذاته.

وقع المنتخب السعودي في المجوعة الأولي في كأس العالم، برفقة كلاً من مصر وأوروجواي، بالإضافة إلى روسيا المستضيف.





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