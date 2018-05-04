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دالاي لاما: دور روسيا في العالم الحديث مهم للغاية بسبب موقعها الجغرافي
2018/05/04 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبر القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين، دالاي لاما الرابع عشر، اليوم الخميس، أن دور روسيا في العالم الحديث مهم للغاية بسبب موقعها الجغرافي.

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