دالاي لاما: دور روسيا في العالم الحديث مهم للغاية بسبب موقعها الجغرافي

2018/05/04 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين، دالاي لاما الرابع عشر، اليوم الخميس، أن دور روسيا في العالم الحديث مهم للغاية بسبب موقعها الجغرافي.

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