2018/05/04 | 00:25

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الجمعة 4 مايو 2018 | 12:11 صباحاً

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العيسى يوجه الجامعات باستكمال متطلبات الامتحانات النهائية

بغداد/..



وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، الخميس، الجامعات كافة باستكمال متطلبات الامتحانات النهائية المقرر انطلاقها في 27 من الشهر الحالي وتوفير مستلزماتها اللوجستية.

واكد العيسى خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي، بحسب بيان للوزارة تلقته "عين العراق نيوز"، على "أهمية توفير كل المستلزمات التي توفر بيئة مناسبة ومقبولة للطالب لأداء الامتحانات التي من المقرر انطلاقها في السابع والعشرين من الشهر الحالي".

وأشار الى "صلاحية الجامعات بتقديم هذا الموعد ضمن سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة ايام مع مراعاة أن عدد أيام الامتحانات يكون ضعف عدد الدروس".



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