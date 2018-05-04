وزير الداخلية يزور نقابة الصحفيين ويهنئ نقيبها مؤيد اللامي بمناسبة اعادة انتخابه واليوم العالمي لحرية الصحافة

2018/05/04 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار وزير الداخلية قاسم الاعرجي مساء اليوم نقابة الصحفيين العراقيين مهنئا نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بمناسبة اعادة انتخابه نقيباً للصحفيين واليوم العالمي لحرية الصحافة.

وكانت النقابة اقامت اليوم احتفالية لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الداعمة.

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلنت في العشرين من كانون الاول عام 1993 تحديد الثالث من ايار يوما عالميا لحرية الصحافة .انتهى

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