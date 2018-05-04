2018/05/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين للمحادثات بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وقلصت "وول ستريت" خسائرها بنهاية الجلسة، بعد أن فقد "داو جونز" ما يقرب من 400 نقطة خلال تعاملات اليوم.

ويترقب المستثمرون نتائج المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة، من أجل إنهاء النزاع التجاري القائم بينها.

كما انخفضت سهم "تسلا" بنحو 5.5%، بعد أن رفض مؤسس الشركة الرد على بعض أسئلة المحللين حول ما يتعلق بإنتاج السيارات وغير ذلك.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، فقد تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال مارس بأكثر من التوقعات، فيما ارتفعت طلبيات المصانع في أبريل لتفوق التقديرات.

كما انخفض نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال أبريل، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي.

وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 23930.1 نقطة، فيما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2% إلى2629.7 نقطة.

كما تراجع "ناسداك" إلى 7088.1 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.2%.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 92.43دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها بالختام مع ترقب محادثات بكين) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها بالختام مع ترقب محادثات بكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).