2018/05/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – حذر وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، الثلاثاء 1 ايار 2018، إسرائيل ومن وصفهم بـ”حماتها” من التمادي في دسائسهم وممارساتهم الخطرة، مؤكدا أن رد إيران سيكون مباغتا ومؤلما.وقال العميد حاتمي خلال مراسم تكريم طلبة جامعة “مالك الأشتر” التابعة لوزارة الدفاع، أن “المسرحية الدعائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، امتداد لسيناريو الكيان الصهيوني الرامي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الإيراني لإسرائيل: رد طهران سيكون مباغتا ومؤلماً) نشر أولاً على موقع (وكالة كنوز ميديا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الإيراني لإسرائيل: رد طهران سيكون مباغتا ومؤلماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة كنوز ميديا).