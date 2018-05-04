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وزير الدفاع الإيراني لإسرائيل: رد طهران سيكون مباغتا ومؤلماً
2018/05/04 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا – حذر وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، الثلاثاء 1 ايار 2018، إسرائيل ومن وصفهم بـ”حماتها” من التمادي في دسائسهم وممارساتهم الخطرة، مؤكدا أن رد إيران سيكون مباغتا ومؤلما.

وقال العميد حاتمي خلال مراسم تكريم طلبة جامعة “مالك الأشتر” التابعة لوزارة الدفاع، أن “المسرحية الدعائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، امتداد لسيناريو الكيان الصهيوني الرامي […]

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