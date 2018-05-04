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قرار جديد من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الرياضيين الروس
2018/05/04 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الخميس، أن اللجنة بصدد تقديم استئناف ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية فيما يخص الرياضيين الروس.

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