قرار جديد من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الرياضيين الروس

2018/05/04 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الخميس، أن اللجنة بصدد تقديم استئناف ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية فيما يخص الرياضيين الروس.

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