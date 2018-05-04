العتبة العباسية تكذب صحيفة لبنانية:لاصحة للقاء السيد احمد الصافي بهادي العامري

2018/05/04 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت العتبة العباسية، الخميس، اجراء لقاء او اتصال بين وكيل المرجعية الدينية احمد الصافي و هادي العامري، بحسب ما افادت به صحيفة الاخبار اللبنانية.

وذكر اعلام العتبة في تصريح خاص، إن “العتبة العباسية المقدسة، تنفي ما تناقلته بعض الصحف والوكالات والفضائيات من حصول لقاء بين وكيل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي وبين أحد قادة القوائم”، مؤكداً أنه “أمرٌ عار عن الصحة تماماً”.

وأضاف اعلام العتبة أن “السيد أحمد الصافي لم يلتق أو يتصل بأي من قادة القوائم، ولن يقوم بذلك مع أياً منهم”، محملاً “صحيفة الاخبار اللبنانية وكل من نقل عنها الخبر من وسائل اعلام كافة التبعات القانونية لما تناقلته بهذا الخصوص”.

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، قد نشرت الخميس، خبرا مفبركا عن تلقي رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري رسائل عدة من وكيل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي خلال الأيام الماضية، فيما أشارت إلى أن العامري طمأن الصافي بأن تحالفه لن يستخدم اسم الحشد الشعبي في أي مهاترة سياسية.وهذا ما كذبته العتبة العباسية المقدسة

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