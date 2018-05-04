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تويتر يطالب مستخدميه بتغيير كلمات المرور السرية بعد تسرب بيانات عن الحسابات
2018/05/04 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

طالب موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الخميس، مستخدميه بتغيير كلمات المرور السرية، عازيا السبب الى تسرب بيانات عن الحسابات.

وقال موقع تويتر إنه “اكتشف خلل في نظام تخزين كلمات المرور، ويجب على المستخدمين تغيير كلمات المرور”.

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