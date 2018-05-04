2018/05/04 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الخميس، مستخدميه بتغيير كلمات المرور السرية، عازيا السبب الى تسرب بيانات عن الحسابات.



وقال موقع تويتر إنه “اكتشف خلل في نظام تخزين كلمات المرور، ويجب على المستخدمين تغيير كلمات المرور”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر يطالب مستخدميه بتغيير كلمات المرور السرية بعد تسرب بيانات عن الحسابات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر يطالب مستخدميه بتغيير كلمات المرور السرية بعد تسرب بيانات عن الحسابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).