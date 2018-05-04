2018/05/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وضح مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، زيارة الاخير الى النجف، نافيا رفض المرجعية استقباله.

وتداولت مواقع اخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض المرجعية الدينة استقبال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وذكر المكتب في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "نود التوضح بان جدول زيارة السيد رئيس الوزراء لمحافظة النجف الاشرف معد لتفقد المؤسسات الحكومية واوضاع المواطنين وزيارة عوائل الشهداء في المحافظة وان أي ادعاء بخلاف ذلك هو محض كذب وافتراء".

واضاف "نعرب عن بالغ اسفنا لإقدام بعض وسائل الاعلام والتي سمحت لنفسها زورا ان تنسب خبرا كاذبا بإسم المرجعية الدينية"، لافتا الى "اننا ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا".

داعيا وسائل الاعلام الى "التحلي بالمصداقية ونقل الاخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة وبالأخص فيما يتعلق باخبار المرجعية الدينية العليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب العبادي يوضح زيارة الاخير الى النجف وينفي رفض المرجعية استقباله ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب العبادي يوضح زيارة الاخير الى النجف وينفي رفض المرجعية استقباله ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).