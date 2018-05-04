مارسيليا يلحق باتلتيكو مدريد لنهائي الدوري الاوروبي

2018/05/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تأهل فريق أولمبيك مارسيليا إلى نهائي الدوري الأوروبي بشق الأنفس، وذلك رغم الخسارة أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 1-2، يوم امس الخميس، في إياب الدور قبل النهائي.

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وتقدم سالزبورج بهدفين لأمادو حايدرا وبونا سار بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 53 و65 ، بينما سجل رولاندو هدف مارسيليا الوحيد بالدقيقة 116 بعد التمديد للوقت الإضافي، ليصعد الفرنسيون بفضل الفوز ذهابًا 2-0 في فيلودروم.وخاض الفريقان اللقاء بفلسفة مختلفة، حيث اعتمد رودي جارسيا مدرب مارسيليا على خطة 4-2-3-1، بينما اندفع ماركو روس مدرب الفريق النمساوي بخطة أكثر هجومًا 4-3-1-2.

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