2018/05/04 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – بعد تأهل فريق الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد لنهائي الدوري الاوروبي على حساب أرسنال فإنه بذلك تكون الفرق الاسبانية قد تأهلت في أربعة من آخر 5 مواسم لنهائيي الدوري الاوروبي ودوري الابطال .
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفرق الاسبانية تسيطر على النهائيات الاوروبية في آخر 5 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).