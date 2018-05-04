الفرق الاسبانية تسيطر على النهائيات الاوروبية في آخر 5 سنوات

2018/05/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – بعد تأهل فريق الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد لنهائي الدوري الاوروبي على حساب أرسنال فإنه بذلك تكون الفرق الاسبانية قد تأهلت في أربعة من آخر 5 مواسم لنهائيي الدوري الاوروبي ودوري الابطال .

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