الدوري الأوروبي: مرسيليا يعبر إلى المباراة النهائية

2018/05/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان مرسيليا فاز ذهابا 2-0.

وسجل لسالزبورغ المالي امادو هيدارا (53) والغيني بونا سار (ضد مرماه 65)، ووقع رولاندو هدفا غاليا في الوقت الاضافي الثاني منح به مرسيليا ورقة العبور الى النهائي.

وسيتواجه مرسيليا في المباراة النهائية في مدينة ليون الفرنسية يوم 16 مايو مع اتلتيكو مدريد الفائز على ارسنال الانكليزي.

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