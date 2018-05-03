ضربة قوية لفرنسا - الإصابة تحرم كوسيلني من المشاركة في المونديال

2018/05/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أصبح المدافع الفرنسي لوران كوسيلني، مهددا بالغياب عن بطولة كأس العالم، بعد الإصابة التي تعرض لها بمواجهة أرسنال وأتليتكو مدريد بنصف نهائي الدوري الأوروبي.

كوسيلني غادر أرضية الملعب بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، بعد سقوطه متألما دون وجود أي احتكاك من لاعبي أتليتكو.

وأوضحت تقارير صحفية ان المدافع الفرنسي، يعاني من تمزق في وتر أكيليس، يتطلب العلاج منها ما يقرب من 6 أشهر.



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وتمثل هذه الأزمة ضربة قوية في حظوظ اللاعب،لانتهاء آماله في المشاركة مع منتخب فرنسا بكأس العالم روسيا 2018 المنطلق الشهر القادم.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز أتليتكو مدريد 1/0، وتأهله للمباراة النهائية بمجموع لقائي الذهاب والعودة 2/1.





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