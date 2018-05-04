2018/05/04 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السنوات الأخيرة وتحديداً بعد الحروب الكارثية التي حلّت بالعراق وخاصة الحرب الأخيرة في 2003م وما تلاها من تداعيات بدأنا نسمع من بعض(العراقيين) كأفراد أو مجاميع من المكونات في التشكيك بوجود وطن اسمه (العراق) لغايات عديدة منها الإنفصالية ومنها ما هو أبعد من ذلك قد تغذيها أطراف خارجية لها أجندات إقليمية أو دولية لم تعد … هل هناك هوية وطنية عراقية حقيقية تجتمع تحت مظلتها كل المكوّنات؟!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل هناك هوية وطنية عراقية حقيقية تجتمع تحت مظلتها كل المكوّنات؟! كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هناك هوية وطنية عراقية حقيقية تجتمع تحت مظلتها كل المكوّنات؟!) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هناك هوية وطنية عراقية حقيقية تجتمع تحت مظلتها كل المكوّنات؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).