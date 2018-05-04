البيانات الاقتصادية محور الأحداث بالأسواق العالمية اليوم

2018/05/04 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سيطرت البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة على مجمل الأحداث بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وقبل أيام من إعلان الولايات المتحدة موقفها تجاه البرنامج النووي الإيراني، أعلنت طهران أنها لن تتفاوض مجدداً حول هذه الاتفاقية.

ورفعت الأرجنتين معدل الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس للمرة الثانية في أقل من أسبوع، من أجل إنقاذ عملتها المحلية من التراجع الحاد أمام الدولار الأمريكي.

كما ذكرت تقارير صحفية أن السلطات الفيدرالية قامت بالتنصت على خطوط هاتفية لـ"مايكل كوهين"محامى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في ظل تحقيقات معه حول اتهامه في قضايا تتعلق بمعاملاته التجارية.

بيانات اقتصادية أثرت علي العملات

وكشفت بيانات أولية صادرة عن "يوروستيت" أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو بنحو 1.2% في أبريل الماضي، مقابل توقعات باستقراره مسجلاً 1.3% مما يعني تباطؤ معدل التضخم.

كما أظهرت أخرى نمو نشاط الخدمات في بريطانيا بأقل من التوقعات خلال أبريل.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع بيانات اقتصادية أشارت إلى ارتقاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، ولكن بأقل من التوقعات، في أظهرت أخرى تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي ليفوق التوقعات خلال مارس.

يأتي ذلك مع قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس الأربعاء، مع توقعات متواضعة بشأن تعافي معدل التضخم ليصل إلى المستهدف والبالغ 2%.

وفي بيانات أخرى تراجع نشاط الخدمات الأمريكي خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين، في حين ارتفعت طلبيات المصانع خلال مارس.

خسائر الأسهم

شهدت الأسهم الأمريكية خسائر قوية خلال تعاملات اليوم حيث فقد "داو جونز" مايقرب من 400 نقطة، إلا انها عادت لتقلص هذه الخسائر بنهاية الجلسة.

وانخفض سهم "تسلا" بأكثر من 8% خلال التعاملات بعد مؤتمر صحفي مخيب للآمال رفض فيه مؤسس الشركة الإجابة على بعض أسئلة المحللين.

في حين أغلقت الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء، رغم نتائج أعمال إيجابية من قبل شركة "أديداس" خلال الربع الأول.

ويأتي ذلك في ظل ترقب المستثمرين للمحادثات التجارية القائمة بين واشنطن وبكين لمحاولة فض النزاع التجاري بينها.

ارتفاع النفط والذهب

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالى عند التسوية مع ترقب المستثمرين لتطورات الاتفاق النووي الإيراني، بعدما كان متراجعاً خلال التعاملات.

كما ارتفعت أسعار الذهب للمرة الأولى في 4 جلسات ، ليربح 7 دولارات حيث لجأ إليه المستثمرون مع تراجع الدولار.

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