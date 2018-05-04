2018/05/04 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]طلبت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في الأردن من أئمة المساجد أن تكون صلاة التراويح خلال شهر رمضان 20 ركعة.وقد جرت العادة في العديد من مساجد الأردن أن تؤدى 8 ركعات في صلاة التراويح، تخفيفا عن المصلين في شهر رمضان.لكن وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل عمم كتابا صادرا عن دائرة الإفتاء العام، يقول: "اتفقت مذاهب أهل السنة على أن صلاة التراويح 20 ركعة".وقال كتاب دائرة الإفتاء العام إن" هذا ما عليه العمل في الحرمين الشريفين والمدن الإسلامية العريقة فمن استطاع أن يأتي بها كاملة فقد أتى بالسنة كاملة، ومن لم يستطع فقد أتى ببعضها، وله أجر ما صلى، ولكن ليس له أن يمنع أو أن ينهي غيره عن إتمامها، لأن النهي يكون عن فعل المنكر".وطالب وزير الأوقاف بالتبكير في الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة التراويح .كما شدد على أن" تكون المواعظ في صلوات الظهر والعصر والفجر، وليس في التراويح".وطالب" بضرورة التخفيف عن المصلين في قراءة القرآن أثناء صلاة التراويح".وأثار هذا التعميم ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفاعل معها العديد من النشطاء بين مؤيد ومعارض.وبينما رأى البعض أن صلاة التراويح يجب أن تكون 20 ركعة كما كان عليه السلف الصالح، قال آخرون إنه لا بد من مراعاة الصائم والتخفيف عنه، لا سيما وأن ساعات الصيام طويلة.

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