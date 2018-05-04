اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير تنتخب الرئيس محمود عباس رئيسا لها

2018/05/04 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني، الرئيس عباس رئيسا لها.

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