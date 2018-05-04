الديمقراطي الكردستاني يهدد العرب بضرورة انتخاب مرشحيه

2018/05/04 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر موثوقة بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يجبر المواطنين العرب في "منطقة الكوير" قضاء مخمور على التصويت لمرشحيه لعضوية مجلس النواب العراقي.

وذكرت المصادر في تصريح خصت وكالة النبأ للأخبار، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني اجبر المواطنين العرب في "منطقة الكوير" على الحضور الى اجتماع داخل بناء مدرسة حكومية، مهددا بالعقاب في حال عدم التصويت لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب العراقي".

وأضافت أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد عدة تجمعات للدعاية الانتخابية في المدارس والمراكز التعليمية في حدود ناحية الكوير".



مشيرة "لم تبد وزارة التربية أي موقف بهذا الشأن".

وكانت وزارة التربية في اقليم كردستان اصدرت بيانا حذرت فيه من استغلال المدارس والمؤسسات التربوية للدعايات الانتخابية.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النزعة الانفصالية بزعامة مسعود برزاني قام في عام 2017 بأجراء استفتاء على استقلال اقليم كردستان والذي جوبه برفض الحكومة الاتحادية بشرعيته، اتخذت على اثرها حكومة بغداد جملة من الاجراءات الامنية والاقتصادية اجبرت الاقليم على التراجع عن نتائج الاستفتاء.



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