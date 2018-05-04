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انتخاب محمود عباس بالإجماع رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينة
2018/05/04 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

انتخاب محمود عباس بالإجماع رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينة  

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب محمود عباس بالإجماع رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينة قناة الغد.

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