2018/05/04 | 02:10

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انتخاب محمود عباس بالإجماع رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب محمود عباس بالإجماع رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينة قناة الغد.

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